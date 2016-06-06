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    Число погибших в перестрелках в Актобе выросло до 17 человек

    Ответственность за нападение взяла на себя группировка Армия освобождения Казахстана

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Число погибших в перестрелках в Актобе выросло до 17 человек.

    Как передает Report со ссылкой на "Радио Свобода", об этом сообщили в МВД страны.

    Среди них 11 предполагаемых преступников, трое военных, продавец оружейного магазина и посетитель еще одного оружейного магазина, а также сотрудник охранного агентства. Ранения получили 22 человека.

    Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Армия освобождения Казахстана".

    В МВД Казахстана заявляли, что личности всех предполагаемых преступников установлены, однако их имена не называются.

    По информации Комитета национальной безопасности Казахстана, в подготовке государственного переворота подозревают бизнесмена, бывшего советника Госдумы РФ, директора компании "Шымкентпиво" Тохтара Тулешова.  

    По словам представителя структуры Руслана Карасаева, инициатором акций протеста, проведенных против земельных реформ в регионах Атырау, Алма-ате, Урал, Гыгыз Орда, является Тохтар Юлешов. Он отметил, что акции также финансируются бывшим советником.

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