Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Число погибших в перестрелках в Актобе выросло до 17 человек.

Как передает Report со ссылкой на "Радио Свобода", об этом сообщили в МВД страны.

Среди них 11 предполагаемых преступников, трое военных, продавец оружейного магазина и посетитель еще одного оружейного магазина, а также сотрудник охранного агентства. Ранения получили 22 человека.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Армия освобождения Казахстана".

В МВД Казахстана заявляли, что личности всех предполагаемых преступников установлены, однако их имена не называются.

По информации Комитета национальной безопасности Казахстана, в подготовке государственного переворота подозревают бизнесмена, бывшего советника Госдумы РФ, директора компании "Шымкентпиво" Тохтара Тулешова.

По словам представителя структуры Руслана Карасаева, инициатором акций протеста, проведенных против земельных реформ в регионах Атырау, Алма-ате, Урал, Гыгыз Орда, является Тохтар Юлешов. Он отметил, что акции также финансируются бывшим советником.