Число погибших в Краматорске из-за ракетного удара ВС РФ возросло до 12

Число погибших после ракетного удара ВС РФ в Краматорске возросло до 12 человек.

Число погибших после ракетного удара ВС РФ в Краматорске возросло до 12 человек.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС.

"Утром, 29 июня, из-под завалов извлечено тело еще одного погибшего. В общей сложности погибли 12 человек (в том числе 3 ребенка), пострадали 60 (в том числе ребенок) и спасены 11 человек, из них 7 - подразделением ГСЧС", - говорится в сообщении.

В настоящее время аварийно-спасательные работы, которые проводились с вечера 27 июня, уже завершены.