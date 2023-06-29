О нас

Число погибших в Краматорске из-за ракетного удара ВС РФ возросло до 12

Число погибших в Краматорске из-за ракетного удара ВС РФ возросло до 12 Число погибших после ракетного удара ВС РФ в Краматорске возросло до 12 человек.
В регионе
29 июня 2023 г. 10:11
Число погибших в Краматорске из-за ракетного удара ВС РФ возросло до 12

Число погибших после ракетного удара ВС РФ в Краматорске возросло до 12 человек.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС.

"Утром, 29 июня, из-под завалов извлечено тело еще одного погибшего. В общей сложности погибли 12 человек (в том числе 3 ребенка), пострадали 60 (в том числе ребенок) и спасены 11 человек, из них 7 - подразделением ГСЧС", - говорится в сообщении.

В настоящее время аварийно-спасательные работы, которые проводились с вечера 27 июня, уже завершены.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Kramatorska endirdiyi raket zərbəsi nəticəsində ölənlərin sayı 12 nəfərə çatıb

Другие новости из категории

Генштаб: ВСУ на Бахмутском направлении перехватили инициативу
Генштаб: ВСУ на Бахмутском направлении перехватили инициативу
29 июня 2023 г. 10:39
В Иране из-за пыльной бури госпитализированы свыше 1 тыс. человек
В Иране из-за пыльной бури госпитализированы свыше 1 тыс. человек
29 июня 2023 г. 10:02
Мощное землетрясение произошло в Таджикистане
Мощное землетрясение произошло в Таджикистане
29 июня 2023 г. 09:58
Страны Европы продлят санкции против ракетной программы Ирана
Страны Европы продлят санкции против ракетной программы Ирана
29 июня 2023 г. 08:25
В России произошла нехватка водителей грузовиков
В России произошла нехватка водителей грузовиков
29 июня 2023 г. 06:48
В Стамбуле затонул корабль
В Стамбуле затонул корабль
29 июня 2023 г. 02:47
Путин: В России неуважение к Корану является преступлением
Путин: В России неуважение к Корану является преступлением
29 июня 2023 г. 02:20
Владимир Путин прибыл в Дербент
Владимир Путин прибыл в Дербент
28 июня 2023 г. 19:12
Захарова: Москва обеспокоена участившимся нарушениями режима прекращения огня в Карабахе
Захарова: Москва обеспокоена участившимся нарушениями режима прекращения огня в Карабахе
28 июня 2023 г. 19:07
Ракетный удар по Краматорску: количество погибших увеличилось
Ракетный удар по Краматорску: количество погибших увеличилось
28 июня 2023 г. 18:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi