Число погибших в Казахстане горняков достигло 46 человек

Обнаружены останки 46-го горняка, пропавшего при аварии на шахте им. Костенко "АрселорМиттал Темиртау".

Обнаружены останки 46-го горняка, пропавшего при аварии на шахте им. Костенко "АрселорМиттал Темиртау".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Сырым Шарипханов.

По его словам, сейчас установлены личности 40 погибших, не опознаны 6.

В ночь на 28 октября на шахте им. Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар с последующим взрывом. На момент аварии в шахте находилось 252 человека, большинство из них были выведены на поверхность. Как сообщалось, были обнаружены тела 45 шахтеров, велись поиски еще одного горняка.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 октября поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с нынешними акционерами "АрселорМиттал Темиртау". По факту гибели шахтеров возбуждено уголовное дело.

АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав международного сталелитейного концерна ArcelorMittal, владеет в Казахстане 15 угольными шахтами и железорудными рудниками.