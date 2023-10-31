О нас

Число погибших в Казахстане горняков достигло 46 человек

Число погибших в Казахстане горняков достигло 46 человек Обнаружены останки 46-го горняка, пропавшего при аварии на шахте им. Костенко "АрселорМиттал Темиртау".
В регионе
31 октября 2023 г. 09:09
Число погибших в Казахстане горняков достигло 46 человек

Обнаружены останки 46-го горняка, пропавшего при аварии на шахте им. Костенко "АрселорМиттал Темиртау".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Сырым Шарипханов.

По его словам, сейчас установлены личности 40 погибших, не опознаны 6.

В ночь на 28 октября на шахте им. Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар с последующим взрывом. На момент аварии в шахте находилось 252 человека, большинство из них были выведены на поверхность. Как сообщалось, были обнаружены тела 45 шахтеров, велись поиски еще одного горняка.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 октября поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с нынешними акционерами "АрселорМиттал Темиртау". По факту гибели шахтеров возбуждено уголовное дело.

АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав международного сталелитейного концерна ArcelorMittal, владеет в Казахстане 15 угольными шахтами и железорудными рудниками.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Сотрудники МККК встретились с пленными азербайджанцами в Армении
Сотрудники МККК встретились с пленными азербайджанцами в Армении
24 октября 2023 г. 17:14
На дороге Баку-Губа произошло ДТП, есть пострадавшие
На дороге Баку-Губа произошло ДТП, есть пострадавшие
25 октября 2023 г. 16:11
Большой шлем: Сегодня еще четыре азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу
Большой шлем: Сегодня еще четыре азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу
26 октября 2023 г. 09:44
Сняты возрастные ограничения для поездок в Карабах
ФотоСняты возрастные ограничения для поездок в Карабах
26 октября 2023 г. 17:37
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,6
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,6
27 октября 2023 г. 03:14
Председатель правления Государственного морского и портового агентства освобожден от должности
Председатель правления Государственного морского и портового агентства освобожден от должности
27 октября 2023 г. 18:12
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме обязательств перед Центральным банком (01.10.2023)
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме обязательств перед Центральным банком (01.10.2023)
28 октября 2023 г. 12:56
В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
29 октября 2023 г. 06:52
Захид Орудж: Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности
Захид Орудж: Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности
30 октября 2023 г. 12:14
В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции
В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции
30 октября 2023 г. 18:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi