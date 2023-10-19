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Число погибших в Израиле россиян увеличилось до 19 человек

Число погибших в Израиле россиян увеличилось до 19 человек В Израиле погибли 19 российских граждан, имевших также гражданство Израиля. Без вести пропавшими считаются семь россиян. Два гражданина России находятся в заложниках в секторе Газа.
В регионе
19 октября 2023 г. 15:20
Число погибших в Израиле россиян увеличилось до 19 человек

В Израиле погибли 19 российских граждан, имевших также гражданство Израиля. Без вести пропавшими считаются семь россиян. Два гражданина России находятся в заложниках в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщили в посольстве РФ в Израиле.

"По уточненной информации израильской стороны, 19 граждан РФ числятся погибшими. Согласно заявлениям, полученным от родственников, в списках пропавших без вести числятся семь российских граждан. По предварительной информации, полученной от израильских компетентных органов, по крайней мере два гражданина России числятся в списке заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении посольства.

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