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Число погибших в ходе массовых беспорядков в Казахстане выросло до 238

Число погибших в ходе массовых беспорядков в Казахстане выросло до 238 Число погибших в результате массовых беспорядков, которые произошли в январе в Казахстане, выросло с 232 до 238 человек.
В регионе
16 августа 2022 г. 15:11
Число погибших в ходе массовых беспорядков в Казахстане выросло до 238

Число погибших в результате массовых беспорядков, которые произошли в январе в Казахстане, выросло с 232 до 238 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге замначальника Службы уголовного преследования Генпрокуратуры республики Елдос Килымжанов.

"Во время январских событий погибло 238 граждан. Есть среди них преступники, есть и невинно погибшие. Мы детально разбираемся по каждому факту", - сказал он.

Ранее в Генпрокуратуре республики сообщали, что в результате этих событий погибли 232 человека, более 4,5 тыс. пострадали.

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