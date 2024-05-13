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Число погибших в Белгороде из-за обстрелов возросло до 19 человек

Число погибших в Белгороде из-за обстрелов возросло до 19 человек В общей сложности 19 человек погибли в Белгороде 12 мая из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.
В регионе
13 мая 2024 г. 09:36
Число погибших в Белгороде из-за обстрелов возросло до 19 человек

В общей сложности 19 человек погибли в Белгороде 12 мая из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Основная часть разбора завалов жилого дома на улице Щорса завершена. Тела 15 человек на сегодняшний день излечены из-под завалов. Вчера во время вечерних обстрелов у нас погибло еще три мирных жителя. Еще одна женщина, которая получила ранения 11 мая, скончалась в больнице. 19 человек - это те потери, которые мы вместе с вами понесли за вчерашний день среди мирных жителей, невиновных жителей, которых убил киевский режим", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор также сообщил, что 27 человек пострадали в результате обстрелов, 6 будут отправлены в федеральные клиники.

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