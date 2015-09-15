Число погибших у берегов Турции нелегальных мигрантов возросло до 22

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В Средиземном море погибли 22 нелегальных мигранта, которые направлялись в Грецию, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Среди погибших четыре ребенка. Береговая охрана Турции вытащила из воды 211 человек. Спасательная операция продолжается уже более пяти часов.

Судно, перевозившее нелегальных мигрантов, затонуло между турецким побережьем и греческим островом Истанкей во вторник рано утром. Всего на 20-метровом деревянном прогулочном судне находилось около 250 беженцев.