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Число погибших при землетрясении в Турции превысило 44 тыс.

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 44 тыс. Число погибших от сильного землетрясения в Турции с эпицентром в Кахраманмараше достигло 44 218 человек.
В регионе
24 февраля 2023 г. 23:25
Число погибших при землетрясении в Турции превысило 44 тыс.

Число погибших от сильного землетрясения в Турции с эпицентром в Кахраманмараше достигло 44 218 человек.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

Жертвами землетрясения стали жители провинций Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два сильных землетрясения, одно из которых было с эпицентром в районе Пазарджик города Кахраманмараш магнитудой 7,7, второе - спустя 9 часов - в районе Эльбистан того же города магнитудой 7,6. Стихийное бедствие вызвало огромные разрушения и тысячи жертв в Турции и Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране 7-дневный траур в память о погибших. Кроме того, в 10 провинциях страны, где произошло землетрясение, объявлено чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 44 218 nəfərə çatıb

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