Число погибших при землетрясении в Турции достигло 20 665

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции достигло 20 665 человек.

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции достигло 20 665 человек.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями страны (AFAD).

В результате стихийного бедствия пострадали 91 511 человек.

Отмечается, что в результате поисково-спасательных работ из-под завалов извлечены 80 088 человек.

6 февраля в Турции произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в 9 часов. После сильных землетрясений в регионе были зафиксированы сотни афтершоков магнитудой до 6,6.