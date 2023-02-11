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Число погибших при землетрясении в Турции достигло 20 665

Число погибших при землетрясении в Турции достигло 20 665 Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции достигло 20 665 человек.
В регионе
11 февраля 2023 г. 09:56
Число погибших при землетрясении в Турции достигло 20 665

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции достигло 20 665 человек.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями страны (AFAD).

В результате стихийного бедствия пострадали 91 511 человек.

Отмечается, что в результате поисково-спасательных работ из-под завалов извлечены 80 088 человек.

6 февраля в Турции произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в 9 часов. После сильных землетрясений в регионе были зафиксированы сотни афтершоков магнитудой до 6,6.

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Версия на английском языке Death toll surpasses 20,600 in quake-hit Turkiye
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə zəlzələ nəticəsində həlak olanların sayı 20 665 nəfərə çatıb

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