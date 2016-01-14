Число погибших при взрыве у отделения полиции в Турции увеличилось до пяти человек - ФОТО

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Число погибших при взрыве начиненного взрывчаткой автомобиля на юго-востоке Турции увеличилось до пяти человек, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на местные СМИ. Также сообщается, что 36 человек пострадали.

Report отмечает, что взрывное устройство сработало в 01.45 по бакинскому времени у входа в здание полиции. Взрывом также были повреждены соседние дома местных жителей. Террористы использовали минометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Власти Турции обвинили в проведении атаки боевиков террористической Рабочей партии Курдистана. Тем не менее, в настоящее время ни одна группировка не взяла на себя ответственность за совершенный взрыв.

Ранее сообщалось о двух погибших и 22 раненых в результате взрыва.

В январе 2016 года в Турции уже произошел теракт - в результате взрыва в центре Стамбула погибли десять туристов из Германии.