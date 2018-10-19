Число погибших при взрыве на заводе под Петербургом возросло до двух - ОБНОВЛЕНО - 2 - ВИДЕО

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате взрыва на заводе пиротехники в Гатчине Ленинградской области увеличилось до двух человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель экстренных служб региона.

"Из-под завалов извлечено тело второго погибшего", - сказал он.

*** 18:43

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Один человек погиб в результате взрыва на заводе пиротехники "Авангард" в Гатчине Ленинградской области.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель Северо-Западного регионального центра МЧС РФ.

"Обнаружено тело одного погибшего. Под завалами могут находиться еще два человека", - уточнил представитель МЧС.

*** 18:27

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ На заводе пиротехники "Авангард" в Гатчине под Санкт-Петербургом произошел взрыв.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, очевидцы сообщают, что здание полностью разрушено, под завалами могут находиться люди.

Согласно предварительным данным, в результате ЧП есть минимум пятеро пострадавших.

Официальных данных пока нет.