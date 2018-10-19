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    Число погибших при взрыве на заводе под Петербургом возросло до двух - ОБНОВЛЕНО - 2 - ВИДЕО

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате взрыва на заводе пиротехники в Гатчине Ленинградской области увеличилось до двух человек.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель экстренных служб региона.

    "Из-под завалов извлечено тело второго погибшего", - сказал он.

    *** 18:43

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Один человек погиб в результате взрыва на заводе пиротехники "Авангард" в Гатчине Ленинградской области.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель Северо-Западного регионального центра МЧС РФ.

    "Обнаружено тело одного погибшего. Под завалами могут находиться еще два человека", - уточнил представитель МЧС.

    *** 18:27

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ На заводе пиротехники "Авангард" в Гатчине под Санкт-Петербургом произошел взрыв.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, очевидцы сообщают, что здание полностью разрушено, под завалами могут находиться люди. 

    Согласно предварительным данным, в результате ЧП есть минимум пятеро пострадавших.

    Официальных данных пока нет. 

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