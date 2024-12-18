Число погибших при взрыве на заправке в Узбекистане возросло до четырех человек

Число погибших в результате взрыва и последующего пожара на многотопливной автозаправочной станции в городе Фергане (Узбекистан) возросло до четырех человек.
Как передает Report, об этом сообщают узбекские СМИ.
Ранее сообщалось о том, что один человек погиб, четверо ранены и восемь находятся под меднаблюдением. Позднее трое из них скончались в больнице.
Отметим, что 17 декабря на пропановой заправке Petrolium произошел взрыв. Причиной стал разрыв контейнера емкостью 5 кубометров при закачке газа, что привело к утечке и возгоранию.
По факту возбуждено уголовное дело по статьям: 257, часть 2, пункт "а" -нарушение правил охраны труда, 259, часть 2, пункт "а" - нарушение правил пожарной безопасности.
На данный момент под стражей содержатся пять человек. Проводятся экспертизы и следственные мероприятия.