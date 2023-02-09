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Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске выросло до трех

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске выросло до трех Число погибших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Новосибирске выросло до трех. Ранее сообщалось о двух погибших.
В регионе
9 февраля 2023 г. 10:53
Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске выросло до трех

Число погибших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Новосибирске выросло до трех. Ранее сообщалось о двух погибших.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в медицинских службах.

"На месте ЧП обнаружено тело третьего погибшего", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадали восемь человек, им оказывается необходимая помощь.

Он добавил, что разбор завалов продолжается. Там могут находиться люди.

В правоохранительных органах добавили, что всего в доме, где произошел взрыв, зарегистрированы 118 человек, в том числе 22 ребенка.

По информации мэра города Анатолия Локтя, судьба 11 человек, проживающих в доме, выясняется, еще 11 находятся в больницах города.

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