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Число погибших при взрыве газа на насосной станции в Волгограде выросло до трех человек

Число погибших при взрыве газа на насосной станции в Волгограде выросло до трех человек Число погибших при взрыве газа на насосной станции в Волгограде выросло до трех.
В регионе
11 июля 2024 г. 10:24
Число погибших при взрыве газа на насосной станции в Волгограде выросло до трех человек

Число погибших при взрыве газа на насосной станции в Волгограде выросло до трех.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в коммунальной компании "Концессии водоснабжения".

"За минувшую ночь с помощью непрерывно работающих насосных агрегатов удалось значительно снизить уровень сточных вод в приемном отделении разрушенной канализационно-насосной станции №4, что позволило спасателям обнаружить и поднять тело работника станции", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, найдено тело слесаря насосной станции, который 6 июля заступил на смену. В компании добавили, что в настоящее время продолжаются поиски остальных работников.

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