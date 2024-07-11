Число погибших при взрыве газа на насосной станции в Волгограде выросло до трех человек

Число погибших при взрыве газа на насосной станции в Волгограде выросло до трех.

Число погибших при взрыве газа на насосной станции в Волгограде выросло до трех.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в коммунальной компании "Концессии водоснабжения".

"За минувшую ночь с помощью непрерывно работающих насосных агрегатов удалось значительно снизить уровень сточных вод в приемном отделении разрушенной канализационно-насосной станции №4, что позволило спасателям обнаружить и поднять тело работника станции", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, найдено тело слесаря насосной станции, который 6 июля заступил на смену. В компании добавили, что в настоящее время продолжаются поиски остальных работников.