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Число погибших при взрывах в воинской части в Казахстане увеличилось до 15

Число погибших при взрывах в воинской части в Казахстане увеличилось до 15 Число погибших при взрывах в воинской части в Казахстане увеличилось до 15.
В регионе
30 августа 2021 г. 17:24
Число погибших при взрывах в воинской части в Казахстане увеличилось до 15

Число погибших при взрывах в воинской части в Казахстане увеличилось до 15.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-служба МЧС республики.

Минобороны Казахстана 26 августа сообщило, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. По данным МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. До настоящего времени сообщалось о гибели 14 человек и поиске двух пропавших без вести.

"Саперами министерства обороны обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 15 человек. Поиски одного пропавшего человека продолжаются", - говорится в сообщении пресс-службы.

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