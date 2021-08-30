Число погибших при взрывах в воинской части в Казахстане увеличилось до 15

Число погибших при взрывах в воинской части в Казахстане увеличилось до 15.

Число погибших при взрывах в воинской части в Казахстане увеличилось до 15.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-служба МЧС республики.

Минобороны Казахстана 26 августа сообщило, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. По данным МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. До настоящего времени сообщалось о гибели 14 человек и поиске двух пропавших без вести.

"Саперами министерства обороны обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 15 человек. Поиски одного пропавшего человека продолжаются", - говорится в сообщении пресс-службы.