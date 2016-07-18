​Число погибших при стрельбе в Алматы достигло пяти

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Общее число жертв в результате событий в Алматы достигло пяти человек, еще семеро ранены, передает Report со ссылкой на Казинфо.

"В результате противоправных действий из числа сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц пять человек убиты, еще семеро ранены", - говорится в сообщении городского оперативного штаба по борьбе с терроризмом.

Отмечается, что в ходе комплекса оперативных и специальных мероприятий установлено, что в понедельник рано утром подозреваемый совершил разбойное нападение на частного таксиста, в результате чего погибла молодая женщина - пассажирка такси.

"В настоящее время обстановка в городе стабильная. Угроз нет. Ситуация находится под полным контролем правоохранительных органов. Красный уровень террористической опасности в Алматы снят ", - говорится в сообщении штаба.