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Число погибших при прорыве дамбы на Беломорканале увеличилось до трех человек

Число погибших при прорыве дамбы на Беломорканале увеличилось до трех человек Спасатели нашли тело женщины, погибшей в результате прорыва дамбы на Беломорско-Балтийском канале. Общее число жертв ЧП выросло до трех человек.
В регионе
30 июля 2024 г. 15:36
Число погибших при прорыве дамбы на Беломорканале увеличилось до трех человек

Спасатели нашли тело женщины, погибшей в результате прорыва дамбы на Беломорско-Балтийском канале. Общее число жертв ЧП выросло до трех человек.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

"В районе поселка Кочкома на воде обнаружено тело женщины. Специалисты доставляют погибшую на берег", - заявили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Вчера, 29 июля, между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Один человек погиб. Тело второго погибшего нашли спустя сутки.

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