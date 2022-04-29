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Число погибших при пожаре в военном НИИ в Твери выросло до 22

Число погибших при пожаре в военном НИИ в Твери выросло до 22 Количество погибших в результате пожара в Центральном научно-исследовательском институте Войск воздушно-космической обороны РФ в Твери увеличилось до 22, поиски еще одного человека продолжаются.
В регионе
29 апреля 2022 г. 00:06
Число погибших при пожаре в военном НИИ в Твери выросло до 22

Количество погибших в результате пожара в Центральном научно-исследовательском институте Войск воздушно-космической обороны РФ в Твери увеличилось до 22, поиски еще одного человека продолжаются.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в экстренных службах.

"Обнаружены останки еще двух человек. На данный момент общее число погибших составляет 22. Под завалами может находиться еще один человек", - сказал собеседник агентства.

По словам губернатора Тверской области Игоря Руденя, разбор завалов на месте пожара займет менее недели.

Ранее отмечалось о 20 жертвах пожара.

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