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Число погибших при пожаре в военном НИИ в Твери увеличилось до 20

Число погибших при пожаре в военном НИИ в Твери увеличилось до 20 Число погибших при пожаре в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны РФ в Твери увеличилось до 20 человек, ведутся поиски еще троих.
В регионе
27 апреля 2022 г. 15:46
Число погибших при пожаре в военном НИИ в Твери увеличилось до 20

Число погибших при пожаре в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны РФ в Твери увеличилось до 20 человек, ведутся поиски еще троих.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в экстренных службах.

"Обнаружены останки еще одного человека. Общее число погибших, таким образом, выросло до 20. Продолжаются поиски еще троих работников НИИ, которые в момент пожара находились в здании", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что разбор завалов пока еще не завершен.

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