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Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери выросло до 17 человек

Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери выросло до 17 человек Число погибших в результате пожара в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны РФ в Твери увеличилось до 17.
В регионе
24 апреля 2022 г. 20:06
Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери выросло до 17 человек

Число погибших в результате пожара в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны РФ в Твери увеличилось до 17.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В ходе разбора завалов обнаружены останки еще шестерых погибших. Общее количество жертв пожара составляет 17 человек", - сказал собеседник. Он добавил, что разбор сгоревших конструкций еще продолжается.

Пожар в оборонном НИИ произошел в четверг. Его общая площадь составила 2,5 тыс. кв.м. Из здания спасли 54 человека, 98 эвакуировали. Около 30 человек пострадали. По предварительной информации, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети, а к распространению огня на значительную площадь мог привести поздний вызов пожарных.

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