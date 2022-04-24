Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери выросло до 17 человек

Число погибших в результате пожара в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны РФ в Твери увеличилось до 17.

Число погибших в результате пожара в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны РФ в Твери увеличилось до 17.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В ходе разбора завалов обнаружены останки еще шестерых погибших. Общее количество жертв пожара составляет 17 человек", - сказал собеседник. Он добавил, что разбор сгоревших конструкций еще продолжается.

Пожар в оборонном НИИ произошел в четверг. Его общая площадь составила 2,5 тыс. кв.м. Из здания спасли 54 человека, 98 эвакуировали. Около 30 человек пострадали. По предварительной информации, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети, а к распространению огня на значительную площадь мог привести поздний вызов пожарных.