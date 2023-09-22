Число погибших при пожаре на Тайване возросло до четырех

Число погибших во время пожара на заводе на юге Тайваня возросло до четырех, еще более 100 получили ранения, шестеро заблокированы под завалами.
Как передает
Все погибшие - сотрудники противопожарной службы. Как говорится в заявлении властей города, за медицинской помощью обратились 102 человека: 58 из них получили ранения средней тяжести, еще 25 - тяжелые травмы. Согласно приведенным данным, по меньшей мере 20 пострадавших находятся в отделениях интенсивной терапии или в реанимации.
По информации муниципальных властей, среди раненых два иностранца.
Около 17:00 по местному времени на заводе по производству принадлежностей для гольфа на территории научно-технического парка в уезде Пиндун произошел взрыв. На место происшествия были направлены 34 пожарные машины. При тушении пожара произошел еще один взрыв, который привел к жертвам среди сотрудников экстренных служб.