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Число погибших при обрушении породы в шахте в Забайкалье выросло до двух

Число погибших при обрушении породы в шахте в Забайкалье выросло до двух Спасатели нашли тело второго рабочего, который был в шахте золоторудной компании "Омчак" в Забайкалье в момент обрушения горной породы.
В регионе
17 ноября 2023 г. 10:24
Число погибших при обрушении породы в шахте в Забайкалье выросло до двух

Спасатели нашли тело второго рабочего, который был в шахте золоторудной компании "Омчак" в Забайкалье в момент обрушения горной породы.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает региональное управление МЧС России.

"Тело второго работника также обнаружено и поднято на поверхность" - говорится в сообщении.

Ранее без признаков жизни был найден еще один горняк.

К ликвидации последствий привлечены 18 человек и пять единиц техники, в том числе семь сотрудников МЧС России.

Это уже не первое обрушение в шахтах компании. Как сообщалось, 3 декабря прошлого года в шахте "Омчак" в результате схода горной массы погиб работник предприятия. В момент обрушения под землей находились четыре человека. Самостоятельно выбрались трое.

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