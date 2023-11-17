Число погибших при обрушении породы в шахте в Забайкалье выросло до двух

Спасатели нашли тело второго рабочего, который был в шахте золоторудной компании "Омчак" в Забайкалье в момент обрушения горной породы.

Спасатели нашли тело второго рабочего, который был в шахте золоторудной компании "Омчак" в Забайкалье в момент обрушения горной породы.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает региональное управление МЧС России.

"Тело второго работника также обнаружено и поднято на поверхность" - говорится в сообщении.

Ранее без признаков жизни был найден еще один горняк.

К ликвидации последствий привлечены 18 человек и пять единиц техники, в том числе семь сотрудников МЧС России.

Это уже не первое обрушение в шахтах компании. Как сообщалось, 3 декабря прошлого года в шахте "Омчак" в результате схода горной массы погиб работник предприятия. В момент обрушения под землей находились четыре человека. Самостоятельно выбрались трое.