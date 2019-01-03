Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске увеличилось до 33 человек

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Спасатели извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске тело еще одного мужчины, общее число погибших достигло 33 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом в пресс-службе МЧС России.

"Из-под завалов достали тело мужчины, всего жертвами стали 33 человека", - сообщил собеседник агентства.

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Среди погибших шесть детей.

Ранее сообщалось о 24 погибших.