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Число погибших при наводнениях в Турции возросло до 82

Число погибших при наводнениях в Турции возросло до 82 Не менее 82 человек погибли в результате наводнений на севере Турции.
В регионе
2 сентября 2021 г. 13:54
Число погибших при наводнениях в Турции возросло до 82

Не менее 82 человек погибли в результате наводнений на севере Турции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило правительственное управление по чрезвычайным ситуациям.

"В результате наводнений погибли 82 наших гражданина (71 человек - в городе Кастамону, 10 человек - в Синопе и один человек - в Бартыне)", - говорится в сообщении ведомства.

Власти Турции 16 августа сообщили о 77 жертвах стихийного бедствия на севере страны.

Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган 13 августа объявил пострадавшие от наводнений районы зонами стихийного бедствия. В провинциях продолжаются поисково-спасательные работы, в которых, по словам президента, задействовано более 4,6 тыс. человек и свыше 1 тыс. единиц техники.

11 августа сильные ливни привели к наводнениям и селям в ряде северных провинций страны. Нанесен ущерб зданиям, автомашинам и инфраструктуре.

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