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    Число погибших при крушении вертолета в Чечне достигло шести - ОБНОВЛЕНО

    Предположительно, вертолет принадлежит пограничной службе

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть человек стали жертвами крушения вертолета Ми-8 в Чечне.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявили в штабе на месте происшествия у села Шатой.

    "По предварительным данным, жертвами катастрофы стали шесть человек, еще один тяжело ранен. Всего на борту находилось семь человек", - сказал собеседник агентства.

    Как заявил глава республики Рамзан Кадыров, вертолет принадлежал погранвойскам. Он рухнул в горах в узком ущелье, оказавшись в сложных погодных условиях.

    "По поступающей информации, есть погибшие и пострадавшие, число которых уточняется", - отметил он.

    ***14:41

    Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Чечне, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Источник указал, что по предварительной информации, есть погибшие. По его словам, на борту упавшего вертолета были 9 человек, погибли минимум 5.

    "Эти данные уточняются", - подчеркнул собеседник.

    Он добавил, что, предположительно, вертолет принадлежит пограничной службе.

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    Тела трех погибших и двух выживших нашли на месте крушения вертолета в Чечне.

    По предварительной версии, причиной крушения стали неблагоприятные погодные условия. 

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