Число погибших при крушении вертолета в Чечне достигло шести - ОБНОВЛЕНО

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть человек стали жертвами крушения вертолета Ми-8 в Чечне.
Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявили в штабе на месте происшествия у села Шатой.
"По предварительным данным, жертвами катастрофы стали шесть человек, еще один тяжело ранен. Всего на борту находилось семь человек", - сказал собеседник агентства.
Как заявил глава республики Рамзан Кадыров, вертолет принадлежал погранвойскам. Он рухнул в горах в узком ущелье, оказавшись в сложных погодных условиях.
"По поступающей информации, есть погибшие и пострадавшие, число которых уточняется", - отметил он.
***14:41
Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Чечне, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Источник указал, что по предварительной информации, есть погибшие. По его словам, на борту упавшего вертолета были 9 человек, погибли минимум 5.
"Эти данные уточняются", - подчеркнул собеседник.
Он добавил, что, предположительно, вертолет принадлежит пограничной службе.
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Тела трех погибших и двух выживших нашли на месте крушения вертолета в Чечне.
По предварительной версии, причиной крушения стали неблагоприятные погодные условия.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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