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На Алтае шесть человек умерли из-за острого инфекционного гастроэнтероколита

На Алтае шесть человек умерли из-за острого инфекционного гастроэнтероколита Шесть постояльцев частного социального центра "Дом помощи" (организация "Рубикон"), находящегося в Алтайском крае, умерли из-за острого инфекционного гастроэнтероколита.
В регионе
2 декабря 2024 г. 09:08
На Алтае шесть человек умерли из-за острого инфекционного гастроэнтероколита

Шесть постояльцев частного социального центра "Дом помощи" (организация "Рубикон"), находящегося в Алтайском крае, умерли из-за острого инфекционного гастроэнтероколита.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Минздраве региона.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

"На 09:00 2 декабря в стационарах находится 25 человек: в больнице №5 Барнаула продолжают лечение 4 тяжелых пациента, 3 легких, 17 средней степени тяжести. Один пациент в ночь на 2 декабря умер. У контактного пациента, который находится в больнице №1 города Рубцовска, появилась клиника заболевания. Начато лечение", - сообщили в ведомстве.

28 ноября за медицинской помощью стали обращаться постояльцы частного центра социального обслуживания из села Калистратиха. Центр принадлежит региональной общественной организации "Рубикон", которая оказывает услуги по социальной адаптации бывших осужденных в нескольких учреждениях в Алтайском крае.

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