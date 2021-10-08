Число погибших от суррогатного алкоголя в России возросло до 21

Число погибших от суррогатного алкоголя в России возросло до 21

В Оренбургской области (Россия) после употребления суррогатного алкоголя скончался 21 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Общее число пострадавших 49, из них 21 погиб", - сообщили в правительстве Оренбургской области.

Ранее министр здравоохранения области Татьяна Савинова сообщила, что анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших чистого метанола - смертельного яда. В некоторых случаях выявлена его концентрация в организме в 3-5 раз выше смертельной дозы.