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Число погибших от суррогатного алкоголя в России возросло до 21

Число погибших от суррогатного алкоголя в России возросло до 21 Число погибших от суррогатного алкоголя в России возросло до 21
В регионе
8 октября 2021 г. 20:53
Число погибших от суррогатного алкоголя в России возросло до 21

В Оренбургской области (Россия) после употребления суррогатного алкоголя скончался 21 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Общее число пострадавших 49, из них 21 погиб", - сообщили в правительстве Оренбургской области. 

Ранее министр здравоохранения области Татьяна Савинова сообщила, что анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших чистого метанола - смертельного яда. В некоторых случаях выявлена его концентрация в организме в 3-5 раз выше смертельной дозы.

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Версия на английском языке Fake alcohol kills 21 in Russian region
Версия на азербайджанском языке Rusiyada saxta spirtli içkidən ölənlərin sayı 21 nəfərə çatıb

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