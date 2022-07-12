Число погибших от ракетного удара по украинскому городу выросло до 34

Число погибших в результате ракетного удара по жилому дому в городе Часовой Яр Донецкой области Украины продолжает расти. На данный момент известно о 34 жертвах.
Об этом передает корреспондент восточноевропейского бюро Report.
Уже 34 погибших и 9 раненых получили спасатели из-под завалов многоэтажки в городе Часов Яр. Среди погибших - один ребенок.
Спасателям удалось расчистить около 70% развалин многоэтажки. Спасательная операция продолжается.
Напомним, 9 июля поздно вечером ВС РФ обстреляли из "Ураганов" жилой дом в городе Часов Яр в Донецкой области. В результате атаки полностью уничтожены два подъезда многоэтажки.