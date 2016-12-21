Число погибших от отравления в Иркутске достигло 60 человек

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Число погибших в результате отравления спиртосодержащим косметическим средством "Боярышник" в Иркутске достигло 60 человек. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, скончались еще двое пострадавших.

Оба пострадавших, как заявили в региональном минздраве, скончались у себя дома, их тела доставлены в морг.

В больницах остаются 40 человек, пятеро выписаны.

В рамках уголовного дела о массовом отравлении арестованы 11 человек. Еще около 100 человек были допрошены как свидетели.

17 декабря в Иркутске и области началось массовое отравление поддельным спиртосодержащим косметическим средством "Боярышник". Местный минздрав заявил, что причиной стал содержащийся в средстве для ванн метанол, хотя на этикетке был заявлен этиловый спирт.