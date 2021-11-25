Число погибших на шахте в Кузбассе после ЧП достигло 11

Число жертв в результате ЧП на шахте в Кузбассе возросло до 11 человек.

Число жертв в результате ЧП на шахте в Кузбассе возросло до 11 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

ЧП произошло 25 ноября около 08:30 в поселке городского типа Грамотеинский в Белово. В тот момент под землей находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность.

12.05

В результате пожара на шахте в Кузбассе погибли шесть человек.

Как передает Report, об этом сообщили власти Кемеровской области.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

10.21

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе после ЧП погиб один человек.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Число пострадавших составило 43, два человека в тяжелом состоянии, 41 - легкой и средней тяжести.

10.12

Местонахождение 49 горняков пока не установлено после пожара на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, предположительно, они самостоятельно поднимаются на поверхность.

Как передает Report, об этом сообщили "Интерфаксу" в администрации шахты.

"По уточненным данным, 236 человек эвакуированы, местонахождение 49 неизвестно. Выходят", - заявили в администрации. Таким образом, всего в шахте находилось 285 человек.

Позже в МЧС России подтвердили вывод 236 горняков на поверхность.

В пресс-службе регионального Центра медицины катастроф сообщали, что в результате задымления пострадали 40 горняков, двое из них - в тяжелом состоянии.