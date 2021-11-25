О нас
Report Georgia
Аудио новости

Число погибших на шахте в Кузбассе после ЧП достигло 11

Число погибших на шахте в Кузбассе после ЧП достигло 11 Число жертв в результате ЧП на шахте в Кузбассе возросло до 11 человек.
В регионе
25 ноября 2021 г. 13:35
Число погибших на шахте в Кузбассе после ЧП достигло 11

Число жертв в результате ЧП на шахте в Кузбассе возросло до 11 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

ЧП произошло 25 ноября около 08:30 в поселке городского типа Грамотеинский в Белово. В тот момент под землей находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность.

12.05

В результате пожара на шахте в Кузбассе погибли шесть человек.

Как передает Report, об этом сообщили власти Кемеровской области.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

10.21

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе после ЧП погиб один человек.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Число пострадавших составило 43, два человека в тяжелом состоянии, 41 - легкой и средней тяжести.

10.12

Местонахождение 49 горняков пока не установлено после пожара на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, предположительно, они самостоятельно поднимаются на поверхность.

Как передает Report, об этом сообщили "Интерфаксу" в администрации шахты.

"По уточненным данным, 236 человек эвакуированы, местонахождение 49 неизвестно. Выходят", - заявили в администрации. Таким образом, всего в шахте находилось 285 человек.

Позже в МЧС России подтвердили вывод 236 горняков на поверхность.

В пресс-службе регионального Центра медицины катастроф сообщали, что в результате задымления пострадали 40 горняков, двое из них - в тяжелом состоянии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Fire in Russia’s coal mine claims lives
Версия на азербайджанском языке Rusiyada kömür mədənində yanğın ölənlərin sayı 11-ə çatıb

Самое читаемое

Скончался генерал Азербайджанской армии
Скончался генерал Азербайджанской армии
22 ноября 2021 г. 00:09
Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
19 ноября 2021 г. 21:32
Создается международная система вакцинации
Создается международная система вакцинации
24 ноября 2021 г. 13:47
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
20 ноября 2021 г. 18:41
Ибрагимович установил рекорд Серии А
Ибрагимович установил рекорд Серии А
21 ноября 2021 г. 09:55
ЛЧ: Манчестер Юнайтед досрочно вышел в 1/8 финала
ЛЧ: "Манчестер Юнайтед" досрочно вышел в 1/8 финала
23 ноября 2021 г. 23:50
Четыре футболиста «Баварии» помещены на карантин
Четыре футболиста «Баварии» помещены на карантин
21 ноября 2021 г. 17:22
Дик Адвокат ушёл в отставку с поста главного тренера сборной Ирака
Дик Адвокат ушёл в отставку с поста главного тренера сборной Ирака
24 ноября 2021 г. 00:49
ЛЧ: Челси разгромил Ювентус и досрочно вышел в плей-офф
ФотоЛЧ: "Челси" разгромил "Ювентус" и досрочно вышел в плей-офф
24 ноября 2021 г. 01:53
Сульшер покинул пост главного тренера Манчестер Юнайтеда
Сульшер покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтеда"
21 ноября 2021 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi