Число погибших из-за взрыва в порту Ирана достигло 70 человек

Число жертв взрыва в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана выросло до 46 человека.

Число жертв взрыва в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана выросло до 70 человек.

Как передает Report со ссылкой на агентство Fars, об этом заявил глава управления по чрезвычайным ситуациям при губернаторе провинции Мехрдад Хасан-заде.

"Количество погибших в результате происшествия в порту Шахид-Раджаи возросло до 70 человек", - сообщил он.

Напомним, что мощный взрыв прогремел 26 апреля в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. МВД Ирана заявило, что к происшествию привела халатность.

21:05

Число погибших в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи, расположенного в городе Бендер-Аббас в Иране, достигло 65 человек.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на губернатора иранской провинции Хормозган Мохаммада Ашури.

Отмечается, что работы по тушению пожара завершены.

12:48

Число жертв взрыва в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана выросло до 46 человека.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Mehr news со слов главы управления по чрезвычайным ситуациям при губернаторе провинции Мехрдад Хасан-заде.

По его информации, 138 человек все еще находятся в больнице, где им оказывают помощь. Кроме того, 1 072 пострадавших выписаны из больницы после получения необходимой медицинской помощи.

Ранее власти и СМИ Ирана сообщали о 40 погибших и более чем 1241 пострадавшем.

Сообщается, что пожар продолжается уже третий день. Тушение пожара осложняет сильный ветер, но он уже был локализован на 80%.

Отметим, что в Иране 28 апреля объявлено Днем национального траура по погибшим при взрыве.