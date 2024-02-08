Число погибших из-за схода оползня на западе Грузии возросло до девяти человек

Грузинские спасатели обнаружили тело последнего, девятого погибшего в результате схода оползня в селе Нергеети Багдатского района (регион Имерети).

Грузинские спасатели обнаружили тело последнего, девятого погибшего в результате схода оползня в селе Нергеети Багдатского района (регион Имерети).

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

Оползень, сошедший вследствие обильных осадков, 7 февраля полностью разрушил четыре дома и перекрыл центральную автодорогу на правом склоне ущелья реки Ханисцкали.

В зоне стихии работали 200 спасателей, с соответствующим оснащением, техникой и дронами. Вместе со спасателями также работает группа кинологов.

Зарождение-активизация оползневых процессов, наряду со сложными тектоническими и морфологическими условиями, в основном было связано с обильными атмосферными осадками, выпавшими с 5 по 7 февраля.

Сообщается, что высота оползня составила 30 метров, ширина в верхней части – 20-25 метров, а в нижней – 90-100 метров. Объем сошедшей оползневой массы – около 150 тысяч кубометров.