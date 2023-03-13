Число погибших из-за обстрела Николаевского района в Украине возросло

Из-за обстрела населенного пункта Куцурубской общины (Украина) утром 13 марта погибли два человека, трое получили ранения, в том числе ребенок.

Из-за обстрела населенного пункта Куцурубской общины (Украина) утром 13 марта погибли два человека, трое получили ранения, в том числе ребенок.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина cо ссылкой на главу Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталия Кима.

По данным ГСЧС Украины Николаевской области, боеприпасы и их обломки попали в частный жилой дом, полностью разрушив его.

"Спасатели 22 государственной пожарно-спасательной части из-под завалов извлекли тела погибших мужчины и женщины", - говорится в сообщении.