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Число погибших из-за обстрела Николаевского района в Украине возросло

Число погибших из-за обстрела Николаевского района в Украине возросло Из-за обстрела населенного пункта Куцурубской общины (Украина) утром 13 марта погибли два человека, трое получили ранения, в том числе ребенок.
В регионе
13 марта 2023 г. 11:32
Число погибших из-за обстрела Николаевского района в Украине возросло

Из-за обстрела населенного пункта Куцурубской общины (Украина) утром 13 марта погибли два человека, трое получили ранения, в том числе ребенок.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина cо ссылкой на главу Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталия Кима.

По данным ГСЧС Украины Николаевской области, боеприпасы и их обломки попали в частный жилой дом, полностью разрушив его.

"Спасатели 22 государственной пожарно-спасательной части из-под завалов извлекли тела погибших мужчины и женщины", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Ukraine reports increase in death toll due to shelling of Mykolaiv district

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