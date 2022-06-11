О нас

Число погибших детей в Украине в результате агрессии России значительно возросло

Число погибших детей в Украине в результате агрессии России значительно возросло В результате полномасштабного вторжения России в Украину пострадали уже 779 детей. Из них 287 детей погибли, еще 492 - получили ранения.
В регионе
11 июня 2022 г. 11:40
Число погибших детей в Украине в результате агрессии России значительно возросло

В результате полномасштабного вторжения России в Украину пострадали уже 779 детей. Из них 287 детей погибли, еще 492 - получили ранения.

Как сообщает Report cо ссылкой на РБК-Украина, об этом заявили в офисе генерального прокурора Украине.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 217, Харьковской - 132, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 53, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 30, Сумской - 17, Житомирской - 15, а также в Киеве - 16.

Количество погибших детей за последние сутки значительно возросло, так как в ходе фиксации правонарушений стало известно о смерти еще 24 несовершеннолетних в Мариуполе в результате обстрелов со стороны оккупантов.

Однако данные цифры не являются окончательными, потому что продолжается работа по их установлению в местах, где идут активные боевые действия, и на временно оккупированных территориях.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Британская разведка объяснила, почему Россия использует устаревшие ракеты Х-22
Британская разведка объяснила, почему Россия использует устаревшие ракеты Х-22
11 июня 2022 г. 11:25
Погиб украинский военный корреспондент
Погиб украинский военный корреспондент
11 июня 2022 г. 03:24
МИД Эстонии вызвал посла РФ Липаева из-за слов Путина о Нарве
МИД Эстонии вызвал посла РФ Липаева из-за слов Путина о Нарве
11 июня 2022 г. 00:01
Германия выделит Грузии до €24 млн на развитие природных ресурсов
Германия выделит Грузии до €24 млн на развитие природных ресурсов
10 июня 2022 г. 23:02
Бахруз Набиев: Из Азербайджана в Турцию доставлены 13 карабахских скакунов
Бахруз Набиев: Из Азербайджана в Турцию доставлены 13 карабахских скакунов
10 июня 2022 г. 19:06
Президенты России и Туркменистана подписали декларацию об углублении партнерства
Президенты России и Туркменистана подписали декларацию об углублении партнерства
10 июня 2022 г. 18:37
Правительство не разрешило президенту Грузии посетить Украину и Францию
Правительство не разрешило президенту Грузии посетить Украину и Францию
10 июня 2022 г. 18:29
Президенты России и Туркменистана проводят переговоры в Москве
Президенты России и Туркменистана проводят переговоры в Москве
10 июня 2022 г. 15:44
США предоставят Украине 7,5 млрд долларов прямой бюджетной поддержки
США предоставят Украине 7,5 млрд долларов прямой бюджетной поддержки
10 июня 2022 г. 15:25
В Ереване задержан директор оппозиционного телеканала
В Ереване задержан директор оппозиционного телеканала
10 июня 2022 г. 14:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi