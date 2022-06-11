Число погибших детей в Украине в результате агрессии России значительно возросло

В результате полномасштабного вторжения России в Украину пострадали уже 779 детей. Из них 287 детей погибли, еще 492 - получили ранения.

В результате полномасштабного вторжения России в Украину пострадали уже 779 детей. Из них 287 детей погибли, еще 492 - получили ранения.

Как сообщает Report cо ссылкой на РБК-Украина, об этом заявили в офисе генерального прокурора Украине.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 217, Харьковской - 132, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 53, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 30, Сумской - 17, Житомирской - 15, а также в Киеве - 16.

Количество погибших детей за последние сутки значительно возросло, так как в ходе фиксации правонарушений стало известно о смерти еще 24 несовершеннолетних в Мариуполе в результате обстрелов со стороны оккупантов.

Однако данные цифры не являются окончательными, потому что продолжается работа по их установлению в местах, где идут активные боевые действия, и на временно оккупированных территориях.