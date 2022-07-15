Число погибших детей в Украине из-за боевых действий составило 352 ребенка

В результате боевых действий РФ в Украине погибли 352 ребенка, более 657 детей ранены.

В результате боевых действий РФ в Украине погибли 352 ребенка, более 657 детей ранены.

Как передает Report, об этом сообщила Генпрокурора Украины.

"По официальной информации ювенальных прокуроров 352 ребенка погибли и более 657 получили ранения разной степени тяжести. Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 352, Харьковской – 191, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31", - сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

В Генпрокуратуре сообщили, что эти цифры являются не окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.