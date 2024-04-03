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Число погибших детей при теракте в Crocus City Hall увеличилось до шести

Число погибших детей при теракте в Crocus City Hall увеличилось до шести Число погибших детей при теракте в Crocus City Hall выросло до шести.
В регионе
3 апреля 2024 г. 11:22
Число погибших детей при теракте в Crocus City Hall увеличилось до шести

Число погибших детей при теракте в Crocus City Hall выросло до шести.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщила уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"На данный момент у нас данные о шести погибших детях, семеро пострадавших. Двое уже лечатся дома, пятеро находятся в больнице: двое в тяжелом состоянии, трое уже в средней степени тяжести. Детей я навещала, постоянно на связи с главврачами больниц, всем необходимым дети обеспечены, прогнозы положительные", - сообщила уполномоченная на брифинге.

Теракт в произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди, ворвавшиеся в комплекс, открыли стрельбу по посетителям и рабочему персоналу. После этого они подожгли здание и скрылись на автомобиле. Вскоре предполагаемые террористы были задержаны. По сообщению ФСБ, они направлялись к украинской границе.

По последним данным, в результате теракта погибли 144 человека, пострадало более 500.

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