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Число погибших членов экипажа затонувшего сухогруза Kafkametler возросло до трех человек

Число погибших членов экипажа затонувшего сухогруза Kafkametler возросло до трех человек Число погибших членов экипажа затонувшего турецкого сухогруза Kafkametler недалеко от порта Эрегли (Турция) возросло до трех человек.
В регионе
24 ноября 2023 г. 11:15
Число погибших членов экипажа затонувшего сухогруза Kafkametler возросло до трех человек

Число погибших членов экипажа затонувшего турецкого сухогруза Kafkametler недалеко от порта Эрегли (Турция) возросло до трех человек.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщило Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD).

"Спасателями извлечено тело 72-летнего Исмаила Каптана, пропавшего без вести члена экипажа затонувшего сухогруза Kafkametler. Продолжаются поиски 9 моряков", - сказано в сообщении.

По данным МВД Турции, сухогруз Kafkametler, шедший в Измир, из-за неблагоприятных погодных условий начал дрейфовать и затонул после удара о волнорез.

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