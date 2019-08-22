Число подтвержденных случаев сибирской язвы в Армении достигло восьми

Количество лабораторно подтвержденных случаев сибирской язвы в Армении достигло восьми. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе министерства здравоохранения Армении.

"Сибирская язва подтверждена еще у троих жителей села Геховит Гегаркуникской области. В целом в селе зарегистрированы восемь лабораторно подтвержденных случаев этой болезни", - говорится в сообщении.В село выехали специалисты Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, проводятся совместные профилактические работы.Сибирская язва - острое инфекционное заболевание из группы зоонозов, характеризующееся лихорадкой, поражением лимфатического аппарата и сильной интоксикацией. В зависимости от формы болезни летальность достигает почти 100%.Источник инфекции - домашние животные (крупный рогатый скот, овцы, козы, верблюды, свиньи). Заражение человека чаще осуществляется контактным путем (при разделке туш животных, обработке шкур) и при употреблении в пищу продуктов, загрязненных спорами, а также через воду, почву, мех и так далее.