Число поcтрадавших при ЧП на шахте в России выросло до 63

Общее число пострадавших при аварии на шахте "Листвяжная", где произошел выброс метана, возросло до 63 человек.

Общее число пострадавших при аварии на шахте "Листвяжная", где произошел выброс метана, возросло до 63 человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил замминистра здравоохранения Кемеровской области Виталий Херасков.

По его словам, 50 пострадавших находятся в больницах, а еще 13 получают лечение амбулаторно.

25 ноября в Кемеровское подразделение МЧС поступил сигнал о задымлении в шахте "Листвяжная". На тот момент под землей находилось 285 горняков. Некоторые из жертв до сих пор находятся под землей. Вчера из-за угрозы взрыва поисково-спасательная операция в шахте была приостановлена, сегодня ее возобновили. Возбуждено дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 3 ст. 217 УК РФ), задержаны директор шахты, его заместитель и начальник участка.

В Кузбассе объявлен траур с 26 по 28 ноября.

07.00

Число пострадавших в результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области России увеличилось до 57.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в экстренных службах.

"Всего пострадали 57 человек, в их числе горноспасатели, которые участвовали в поисково-спасательной операции", - сказал источник.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло утром в четверг. Всего под землей находились 287 человек. По последним данным, подтверждена гибель 52 человек, в том числе шесть горноспасателей.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека"). По данным заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина, причиной ЧП на шахте мог стать взрыв метана.

Шахта "Листвяжная" - угледобывающее предприятие, образованное в октябре 2003 года на базе шахты "Инская" в Беловском районе Кемеровской области, работает в составе компании "СДС-Уголь".

25.11.2021.23.24

По предварительным данным, жертвами аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе (Россия) стали 52 человека, в том числе шесть спасателей.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

По данным замгенпрокурора Дмитрия Демешина, причиной ЧП стал взрыв метана, вызванный искрой, и последовавший динамический удар, который травмировал горняков.

Следователи задержали 47-летнего директора шахты, его 59-летнего первого заместителя и 36-летнего начальника участка, говорится на сайте СК.

"Установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В результате произошло газодинамическое явление. Началось задымление вентиляционного штрека участка № 4, в результате чего находившиеся в выработке рабочие задохнулись", - указано в сообщении.

22:57

Судьба 35 шахтеров остается неизвестной после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области России.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

"В настоящее время судьба 35 шахтеров неизвестна", - сказал он.

По последней информации, число погибших в результате аварии на шахте достигло 14 человек.

Как сообщалось, 25 ноября, около 08.30 (05.30 - бакинское время) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной". По данным властей региона, в шахте находились 285 человек, из которых на поверхность вывели 239. Всего пострадали 49 горняков, госпитализировано 37 человек. Погибли 11 человек. В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур.

Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке с одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.

13:35

Число жертв в результате ЧП на шахте в Кузбассе возросло до 11 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

ЧП произошло 25 ноября около 08:30 в поселке городского типа Грамотеинский в Белово. В тот момент под землей находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность.

12.05

В результате пожара на шахте в Кузбассе погибли шесть человек.

Как передает Report, об этом сообщили власти Кемеровской области.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

10.21

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе после ЧП погиб один человек.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Число пострадавших составило 43, два человека в тяжелом состоянии, 41 - легкой и средней тяжести.

10.12

Местонахождение 49 горняков пока не установлено после пожара на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, предположительно, они самостоятельно поднимаются на поверхность.

Как передает Report, об этом сообщили "Интерфаксу" в администрации шахты.

"По уточненным данным, 236 человек эвакуированы, местонахождение 49 неизвестно. Выходят", - заявили в администрации. Таким образом, всего в шахте находилось 285 человек.

Позже в МЧС России подтвердили вывод 236 горняков на поверхность.

В пресс-службе регионального Центра медицины катастроф сообщали, что в результате задымления пострадали 40 горняков, двое из них - в тяжелом состоянии.