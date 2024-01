Миссия ЕС в Армении провела в приграничной зоне 1500 патрулей

Миссия Европейского Союза в Армении (EUMA) провела на условной границе с Азербайджаном уже 1500 патрулей.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице миссии ЕС в соцсети "Х".

"Сегодня число патрулей EUMA в приграничных с Азербайджаном районах Армении достигло 1500. Перед нами поставлена задача наблюдать и докладывать о ситуации на местах. EUMA осуществляет патрулирование с 6 оперативных баз в Армении", - говорится в публикации.