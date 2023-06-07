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Число отравлений суррогатным сидром в Ульяновской области увеличилось до 62

Число отравлений суррогатным сидром в Ульяновской области увеличилось до 62 Число отравлений суррогатным сидром в Ульяновской области РФ выросло до 62.
В регионе
7 июня 2023 г. 10:21
Число отравлений суррогатным сидром в Ульяновской области увеличилось до 62

Число отравлений суррогатным сидром в Ульяновской области РФ выросло до 62.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

"В регионе выявлено 62 случая отравления алкогольсодержащим напитком. В 20 случаях отравление привело к летальному исходу", - говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что пациенты находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести. Для помощи пострадавшим в регионе развернуто 88 коек.

В Самарской области число госпитализированных с отравлением суррогатным сидром выросло с 15 до 16 человек.

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