О нас
Report Georgia
Аудио новости

Число отравившихся водой в Дагестане снова возросло

Число отравившихся водой в Дагестане снова возросло Всего за медицинской помощью обратились 115 человек
В регионе
14 января 2021 г. 12:52
Число отравившихся водой в Дагестане снова возросло

В дагестанском Буйнакске уже более ста человек обратились к врачам с отравлением, госпитализировано 83 человека. Более половины из них — дети. Как передает Report со ссылкой на российские CМИ, об этом сообщили в мэрии города.

Там уточнили, что всего за медицинской помощью обратились 115 человек, 69 детей проходят лечение. Отравившиеся находятся в состоянии легкой и средней тяжести.

Ранее сообщалось о массовом отравлении детей в Дагестане. Глава Буйнакска Исламуддин Нургудаев предположил, что им могло стать плохо из-за просроченных продуктов из подарочных наборов. Позже причину отравления детей назвали в Роспотребнадзоре. По данным службы, инцидент произошел из-за грязной питьевой воды.

Дети начали поступать в больницы 12 января, их состояние врачи оценивают как средней тяжести. У всех пациентов наблюдается температура, тошнота, рвота и расстройство кишечника.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Коротченко российским армянам: Если вы граждане РФ - то ваш президент - Путин
Коротченко российским армянам: Если вы граждане РФ - то ваш президент - Путин
11 января 2021 г. 15:10
Обнародован механизм выплаты Арменией компенсации Азербайджану
Обнародован механизм выплаты Арменией компенсации Азербайджану
7 января 2021 г. 15:22
Коротченко: Нагорный Карабах всегда был, есть и будет Азербайджаном
Коротченко: Нагорный Карабах всегда был, есть и будет Азербайджаном
11 января 2021 г. 16:27
Армянская диверсионная группа осуществила теракты против граждан Азербайджана
Армянская диверсионная группа осуществила теракты против граждан Азербайджана
9 января 2021 г. 19:37
Президент прокомментировал деятельность российских миротворцев в Карабахе
Президент прокомментировал деятельность российских миротворцев в Карабахе
7 января 2021 г. 18:47
Амин Мусаев: Я ответил на их нецензурную ругань
Амин Мусаев: Я ответил на их нецензурную ругань
7 января 2021 г. 15:14
Израильский эксперт о штурме здания Конгресса США
Израильский эксперт о штурме здания Конгресса США
7 января 2021 г. 16:30
Ильхам Алиев: Экономисты, которые разглагольствуют за рубежом и здесь, замолкните
Ильхам Алиев: Экономисты, которые разглагольствуют за рубежом и здесь, замолкните
7 января 2021 г. 18:36
Грузия не рассматривает применение китайской вакцины от COVID-19
Грузия не рассматривает применение китайской вакцины от COVID-19
11 января 2021 г. 14:31
В Москве завершилась встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
В Москве завершилась встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
11 января 2021 г. 18:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi