Число отравившихся водой в Дагестане снова возросло

Всего за медицинской помощью обратились 115 человек

В дагестанском Буйнакске уже более ста человек обратились к врачам с отравлением, госпитализировано 83 человека. Более половины из них — дети. Как передает Report со ссылкой на российские CМИ, об этом сообщили в мэрии города.

Там уточнили, что всего за медицинской помощью обратились 115 человек, 69 детей проходят лечение. Отравившиеся находятся в состоянии легкой и средней тяжести.

Ранее сообщалось о массовом отравлении детей в Дагестане. Глава Буйнакска Исламуддин Нургудаев предположил, что им могло стать плохо из-за просроченных продуктов из подарочных наборов. Позже причину отравления детей назвали в Роспотребнадзоре. По данным службы, инцидент произошел из-за грязной питьевой воды.

Дети начали поступать в больницы 12 января, их состояние врачи оценивают как средней тяжести. У всех пациентов наблюдается температура, тошнота, рвота и расстройство кишечника.