Число отравившихся в школьной столовой в Чувашии достигло 205 человек

Минздрав Чувашии сообщил, что в школе №4 в Новочебоксарске после посещения столовой отравились 205 человек.

Минздрав Чувашии сообщил, что в школе №4 в Новочебоксарске после посещения столовой отравились 205 человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении регионального Минздрава в Telegram-канале.

Шесть детей госпитализированы в средней степени тяжести. Еще 199 человек, в том числе семь взрослых, проходят лечение амбулаторно.

Ученики новочебоксарской школы №4 начали массово обращаться за помощью врачей вечером в четверг, 14 ноября. У всех них обнаружили норовирус - острая кишечная инфекция, для которой характерны диарея, рвота и боли в желудке.

По результатам санитарно-эпидемиологического расследования были установлены нарушения санитарных требований в пищеблоке столовой. Также были выявлены нарушения в документации и сроках годности продуктов. Управление СКР по Чувашии возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание).