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Число отравившихся в камчатской школе увеличилось до 41 человека

Число отравившихся в камчатской школе увеличилось до 41 человека Число отравившихся в столовой средней школы в городе Елизово Камчатского края возросло до 41 человека.
В регионе
14 октября 2024 г. 14:41
Число отравившихся в камчатской школе увеличилось до 41 человека

Число отравившихся в столовой средней школы в городе Елизово Камчатского края возросло до 41 человека.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил главврач Елизовской районной больницы Кирилл Серенко.

По его словам, из них 35 человек, в том числе один преподаватель, находятся в стационаре. По его словам, жизни и здоровью госпитализированных ничего не угрожает.

"12 октября к нам поступили 15 человек, вчера уже 11, а сегодня пока госпитализированы двое. Также отмечаем тенденцию к снижению амбулаторных обращений. Состояние всех пациентов стабильное. Мы ожидаем дальнейшее уменьшение количества госпитализаций", - сказал он.

По предварительным данным регионального управления Роспотребнадзора, причиной отравления стала сальмонелла.

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