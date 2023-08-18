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Число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 56

Число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 56 Число отравившихся шаурмой в городе Владимире выросло до 56 человек, среди них - 13 детей.
В регионе
18 августа 2023 г. 17:11
Число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 56

Число отравившихся шаурмой в городе Владимире выросло до 56 человек, среди них - 13 детей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по предварительным результатам лабораторных исследований, причиной отравления стала сальмонелла, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

"18 августа выявлено 23 новых случая заболевших, связанных с употреблением продукции, изготовленной на предприятиях быстрого обслуживания, занимающихся изготовлением и реализацией шаурмы. Таким образом, на настоящий момент выявлено 56 случаев обращений за медицинской помощью, в том числе 13 детей", - сказали в пресс-службе. Днем 17 августа сообщалось о 17 случаях отравления, к вечеру четверга их количество выросло до 33-х.

По данным пресс-службы, у пострадавших наблюдается клиника средней тяжести: повышенная температура, многократная рвота, озноб и жидкий стул. "По предварительным результатам лабораторных исследований, этиологическим фактором заболевания является сальмонелла", - добавили в управлении.

Сообщается, в отношении пяти предприятий общепита проводятся контрольно-надзорные мероприятия с дополнительным комплексом лабораторных исследований. Пищевая продукция во всех точках общественного питания полностью снята с реализации, добавили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.

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