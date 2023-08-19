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Число отравившихся шаурмой во Владимире увеличилось до 76

Число отравившихся шаурмой во Владимире увеличилось до 76 Число заболевших после посещения точек быстрого обслуживания с шаурмой во Владимире увеличилось до 76 человек.
В регионе
19 августа 2023 г. 17:57
Число отравившихся шаурмой во Владимире увеличилось до 76

Число заболевших после посещения точек быстрого обслуживания с шаурмой во Владимире увеличилось до 76 человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило на сайте региональное управление Роспотребнадзора.

О начале санитарно-эпидемиологического расследования из-за поступления извещений на острую кишечную инфекцию у посетителей пунктов общественного питания во Владимире региональное управление Роспотребнадзора сообщило в четверг. Предварительно, граждане ели шаурму, приобретенную в нескольких точках общепита.

По предварительным результатам лабораторных исследований, пища была заражена сальмонеллой. Областное СУСК возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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