Число отравившихся шаурмой во Владимире увеличилось до 76

Число заболевших после посещения точек быстрого обслуживания с шаурмой во Владимире увеличилось до 76 человек.

Число заболевших после посещения точек быстрого обслуживания с шаурмой во Владимире увеличилось до 76 человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило на сайте региональное управление Роспотребнадзора.

О начале санитарно-эпидемиологического расследования из-за поступления извещений на острую кишечную инфекцию у посетителей пунктов общественного питания во Владимире региональное управление Роспотребнадзора сообщило в четверг. Предварительно, граждане ели шаурму, приобретенную в нескольких точках общепита.

По предварительным результатам лабораторных исследований, пища была заражена сальмонеллой. Областное СУСК возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.