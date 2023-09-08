Число отравившихся шаурмой в курском Льгове достигло 22

Число отравившихся шаурмой во Льгове Курской области увеличилось до 22 человек, у пострадавших выявили стафилококк.

Число отравившихся шаурмой во Льгове Курской области увеличилось до 22 человек, у пострадавших выявили стафилококк.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

"Управление Роспотребнадзора по Курской области продолжает эпидрасследование по факту отравления 22 человек после употребления в пищу шаурмы в павильоне "Шаурма на Гагарина" (город Льгов)… По результатам исследований материалов от больных методом ПЦР-тестирования у пострадавших выявлен возбудитель стафилококк", - сообщили на сайте управления Роспотребнадзора по Курской области.

Роспотребнадзор приостановил деятельность торговой точки, где продавали шаурму, специалисты проводят внеплановую проверку и комплекс противоэпидемических мероприятий.