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Число отравившихся детей в железнодорожном санатории в Кузбассе выросло до 35

Число отравившихся детей в железнодорожном санатории в Кузбассе выросло до 35 Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование после того, как 35 детей в санатории "Магистраль" в Кемеровской области РФ обратились за медицинской помощью с признаками отравления.
В регионе
22 июля 2024 г. 04:05
Число отравившихся детей в железнодорожном санатории в Кузбассе выросло до 35

Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование после того, как 35 детей в санатории "Магистраль" в Кемеровской области РФ обратились за медицинской помощью с признаками отравления.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по предварительным данным, причиной стала норовирусная инфекция.

"Специалисты управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование по факту регистрации 35 случаев острой кишечной инфекции среди детей в лагере "Магистраль". По предварительной информации, причиной заболевания стала норовирусная инфекция. В настоящее время все заболевшие получают необходимое лечение, и находятся под медицинским наблюдением", - говорится в распространенном сообщении.

Ранее в следственном управлении СК РФ по Кемеровской области сообщили, что по факту отравления 25 детей в возрасте от 10 до 12 лет возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

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