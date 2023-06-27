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Число отравившихся алкоголем на юге Ирана достигло 34

Число отравившихся алкоголем на юге Ирана достигло 34 Число отравившихся суррогатным алкоголем в провинции Хормозган на юге Ирана возросло до 34.
В регионе
27 июня 2023 г. 13:45
Число отравившихся алкоголем на юге Ирана достигло 34

Число отравившихся суррогатным алкоголем в провинции Хормозган на юге Ирана возросло до 34.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщил начальник отделения неотложной помощи Университета медицинских наук провинции Махмуд Хосейнпур.

"На сегодняшний день 22 человека в городе Хаджиабад и 12 человек в городе Бендер-Аббас обратились в медицинские учреждения с симптомами отравления алкоголем", - заявил он.

По словам Хосейнпура, возраст пострадавших варьируется от 14 до 68 лет. Восемь человек госпитализированы, еще двое подключены к аппарату ИВЛ. У отравившихся суррогатным алкоголем, как правило, наблюдаются головная боль, боли в животе, тошнота, рвота и проблемы со зрением, отмечают медики. В случае промедления с первой медицинской помощью отравление метанолом может привести к слепоте или летальному исходу, предупредил Хосейнпур.

19 и 20 июня сообщалось о массовых отравлениях алкоголем в провинции Альборз на севере республики. По последним данным, в результате интоксикации метанолом там умерли 17 человек, более 180 пострадали.

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