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Число обратившихся с признаками отравления в Дагестане выросло до 64

Число обратившихся с признаками отравления в Дагестане выросло до 64 Большая часть пострадавших - дети
В регионе
6 февраля 2021 г. 17:08
Число обратившихся с признаками отравления в Дагестане выросло до 64

Число пациентов, обратившихся с признаками отравления к врачам в Хунзахском районе Дагестана выросло до 64, большинство из них - дети.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Минздрава региона в Instagram.

"Число пациентов с признаками острой кишечной инфекции в Хунзахском районе увеличилось до 64 человек, подавляющее большинство - это дети школьного возраста из села Арани. Основные симптомы: диарея, тошнота, слабость, боли в животе, повышение температуры тела", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 30 детей обратились к врачам с признаками отравления.

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